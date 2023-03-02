В ДНР за сутки от обстрелов со стороны ВСУ пострадали два мирных жителя
Донецк, 2 марта, 2023, 08:12 — ИА Регнум. В Донецкой Народной Республике за прошедшие сутки от обстрелов со стороны ВСУ пострадали два мирных жителя, сообщили 2 марта в штабе территориальной обороны ДНР.
Сергей Аверин/РИА Новости
Спасатель МЧС ДНР на разборе завалов после обстрела ВСУ
«За минувшие сутки в результате обстрелов ВФУ на территории Донецкой Народной Республики ранены два человека», — говорится в телеграм-канале штаба.
Как сообщало ИА REGNUM, украинские военные за минувшие сутки 30 раз обстреляли территорию ДНР, выпустив 178 снарядов.
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