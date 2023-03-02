Вашингтон, , 08:12 — REGNUM Госдепартамент США дал добро на потенциальную продажу Тайваню ракет для истребителей F-16, а также других систем. Всего на сумму 619 млн долларов. Об этом сообщили в минобороны Штатов.

Влияние США на Тайвань Иван Шилов © ИА REGNUM

Отмечается, что ранее представители Тайваня запросили разрешение на покупку 100 противорадиолокационных ракет HARM, 200 ракет AMRAAM, а также другого вооружения и запчастей.

Из сообщения следует, что предполагаемая продажа «отвечает национальным и экономическим интересам США, а также интересам в области безопасности».

Сделка повысит безопасность Тайваня и будет способствовать политической стабильности, военному балансу, экономике и прогрессу. Кроме того, такая военная поддержка не изменит основного баланса военных сил США.

У конгрессменов есть 30 дней на рассмотрение документа и его возможное блокирование.

Как сообщало ИА REGNUM, председатель Китая Си Цзиньпин якобы поручил китайским вооруженным силам «быть готовыми к 2027 году» для наступления на Тайвань, несмотря на то, что Пекин может испытывать сомнения относительно этого шага, заявил директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Уильям Бернс.