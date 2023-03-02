В Челябинской области продлили ограничение движения по федеральной трассе М5

Челябинск, , 08:08 — REGNUM В Челябинской области продлили ограничение дорожного движения, которое было введено 1 марта на одном из участков дороги М-5 «Урал» из-за неблагоприятных погодных условий. Об этом 2 марта сообщает пресс-служба управления дорог «Южный Урал».

Указатель на федеральной трассе М-5 «Урал» в Челябинской области © Александр Кондратюк/РИА Новости

По её информации, временное ограничение движения транспорта на участке автодороги М-5 «Урал» от границы с Башкирией до развязки на Чебаркуль было продлено до 12:00 мск.

Ранее движение такси, автобусов, грузовиков было ограничено до 06:00 мск.

Как передавало ИА REGNUM, снегопад привёл к ограничению движения по федеральной трассе М-5 «Урал» в Челябинской области и отмене нескольких автобусных рейсов.