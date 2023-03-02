Москва, 2 марта, 2023, 08:02 — ИА Регнум. Минтранс России разработал законопроект, в котором предложил запретить таксистам работать больше 12 часов в сутки, пишут «Известия».

Дарья Драй ИА REGNUM Такси

Так, министерство предложило агрегаторам такси не допускать к новым заказам водителей, которые уже отработали 12 часов. В Минтрансе считают, что данная инициатива снизит риски происшествий.

Также в ведомстве предложили, чтобы водитель такси после начала смены брал перерыв не позже, чем через пять часов, в противном случае доступ к заказам будет временно заблокирован.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Госдума приняла закон о такси, требованиях к водителям и компенсациях пассажирам.

Регламентируется в том числе внешний вид автомобилей такси и предусматривается создание трех региональных реестров, в которых будет содержаться информация о службах заказа такси, перевозчиках и самих автомобилях, использующихся для перевозок пассажиров и багажа.