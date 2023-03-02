Харьков, Украина, 2 марта, 2023, 08:00 — ИА Регнум. В Харькове и в окрестных населённых пунктах пациенты больниц жалуются на трупные запахи и переполненные наёмниками лечебные учреждения. Об этом написал телеграм-канал «Первый Харьковский».

(сс) Ministry of Defense of Ukraine Раненый украинский силовик

Авторы пишут, что ужасающее положение в Балаклейской районной больнице Харьковской области. В учреждение поступило огромное количество раненых, в основном поляков и выходцев с западных областей Украины.

Отмечается, что раненых привозят из-под Артёмовска и Купянска.

«Врачи сбиваются с ног, пытаясь помочь всем. Но самое страшное — это катастрофическое количество ампутаций, проводимых в больнице. Здесь стоит страшный запах разложения, который уже не убрать ничем», — сообщили очевидцы.

Похожая ситуация и в других медучреждениях Харькова.

Местные жители, не долечиваясь, массово покидают больницы.

Как сообщало ИА REGNUM, ВСУ несут колоссальные потери в живой силе в боях за Артёмовск, сообщил военный корреспондент Евгений Поддубный.