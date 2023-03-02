МИД России: США можно то, что нельзя всем остальным

Москва, , 07:56 — REGNUM Посол Соединённых Штатов Америки в Грузии Келли Дегнан заявила о недовольстве принятием закона об иноагентах в стране, где представляет американскую дипмиссию. Представитель МИД России Мария Захарова возмущена её словами, своё мнение она высказала в телеграм-канале.

Мария Захарова Mid.ru

«США против закона об иноагентах в Грузии, даже если он переведен слово в слово с американского закона», — сказала Дегнан.

По мнению Захаровой, эта позиция обоснована только тем, что в Вашингтоне свою страну считают исключительной.

«США можно то, что нельзя всем остальным», — отметила представитель российского МИД.

Она также отметила, что Штаты «используют концепцию вымышленной исключительности для оправдания всех своих провокаций, беззаконий и преступлений».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Захарова высмеяла заявление американского разведывательного сообщества о том, что «гаванский синдром» у дипломатов США в заграничных командировках не связан с действиями других стран. Она напомнила, что ранее разведывательное сообщество совместно с представителями ЦРУ доказывало, «что звездно-полосатых дипломатов подвергают пыткам, вызывая у них галлюцинации и тошноту».