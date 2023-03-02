Военнослужащие РФ на бронепоезде «Волга» работают в зоне специальной операции

Москва, , 07:36 — REGNUM Министерство обороны России опубликовало видео работы военнослужащих, сопровождающих бронепоезд «Волга» в зоне спецоперации. В задачи бойцов входят техническая разведка, а также разминирование и восстановление железнодорожных путей при необходимости. Состав также сопровождает грузы.

Бронепоезд Алексей Банников © ИА REGNUM

«Банка непонятная лежит, допустим, или бутылка пластиковая. Вроде как мусор, но они помечают для себя просто, чтобы самим туда не нарваться. А нам приходится реагировать, мало ли что там может быть, вдруг там мина», — рассказал военнослужащий с позывным Кабан.

По словам начальника спецпоезда с позывным Кучер, военнослужащие в состоянии устранять разрушения на путях, чтобы состав продолжал движение. Также своими силами проводится разминирование участка пути. В поезде есть платформа прикрытия, платформа с зенитной установкой, тепловоз, крытый вагон и радиостанция.

«На бронеплощадках поезда размещены вооружение, новейшая техника и укрытия для ведения огня. Комплекс вооружения позволяет личному составу действовать в самых сложных условиях», — подчеркнули в Минобороны.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Министерство опубликовало видеокадры подготовки экипажей ВДВ на боевой машине пехоты с боевым модулем «Бережок», которая проходит в тыловом районе спецоперации. В боевой модуль входят четыре противотанковые управляемые ракеты «Корнет». Ими с максимального расстояния уничтожается бронетехника противника.