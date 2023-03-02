Москва, 2 марта, 2023, 07:36 — ИА Регнум. Министерство обороны России опубликовало видео работы военнослужащих, сопровождающих бронепоезд «Волга» в зоне спецоперации. В задачи бойцов входят техническая разведка, а также разминирование и восстановление железнодорожных путей при необходимости. Состав также сопровождает грузы.

Алексей Банников ИА REGNUM Бронепоезд

«Банка непонятная лежит, допустим, или бутылка пластиковая. Вроде как мусор, но они помечают для себя просто, чтобы самим туда не нарваться. А нам приходится реагировать, мало ли что там может быть, вдруг там мина», — рассказал военнослужащий с позывным Кабан.

По словам начальника спецпоезда с позывным Кучер, военнослужащие в состоянии устранять разрушения на путях, чтобы состав продолжал движение. Также своими силами проводится разминирование участка пути. В поезде есть платформа прикрытия, платформа с зенитной установкой, тепловоз, крытый вагон и радиостанция.

«На бронеплощадках поезда размещены вооружение, новейшая техника и укрытия для ведения огня. Комплекс вооружения позволяет личному составу действовать в самых сложных условиях», — подчеркнули в Минобороны.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее Министерство опубликовало видеокадры подготовки экипажей ВДВ на боевой машине пехоты с боевым модулем «Бережок», которая проходит в тыловом районе спецоперации. В боевой модуль входят четыре противотанковые управляемые ракеты «Корнет». Ими с максимального расстояния уничтожается бронетехника противника.