Москва, 2 марта, 2023, 07:23 — ИА Регнум. Первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил, что Россия не планирует использовать ядерное оружие в связи с ситуацией на Украине. Об этом сообщают СМИ.

Постоянное представительство Российской Федерации при ООН Дмитрий Полянский

Полянский подчеркнул, что, согласно ядерной доктрине, Россия не будет первой применять ядерное оружие, а пойдёт на это только в случае наличия угрозы существованию РФ.

По словам постпреда, применение ядерного оружия в конфликте с Украиной с военной точки зрения не имеет никакого смысла.

«Но опять же это зависит от степени вовлеченности НАТО и того, какого масштаба угроза будет стоять перед Россией», — отметил Полянский.

Как сообщало ИА REGNUM, бывший сотрудник Госдепартамента США Джеймс Сориано сообщил, что произнесенные в Варшаве слова президента США Джо Байдена о недопустимости победы России противоречат заложенным Джоном Кеннеди принципам внешней политики. Он говорил, что следует предотвращать любые конфронтации со странами, обладающими ядерным оружием.