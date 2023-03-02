Москва, 2 марта, 2023, 07:07 — ИА Регнум. Глава Роспотребнадзора Анна Попова считает, что из-за биологических лабораторий США есть риски распространения новых усиленных патогенов. Причём риски существуют для населения всей планеты, так как инфекции не имеют границ.

Василий Иванов ИА REGNUM Сканирующий электронный микроскоп

«Есть риски распространения новых неизвестных, усиленных патогенов. Поражает ещё и то, что появляются публикации, в которых не стесняясь заявляют о том, что занимаются изучением патогенов, усиливая их свойства. Это явное нарушение конвенции», — сказала Попова РИА Новости.

Отмечается, что в настоящее время на территории различных государств действуют около 400 подконтрольных США биологических лабораторий двойного назначения.

Вашингтон потратил более 200 млн долларов только на работу биолабораторий на Украине.

Как сообщало ИА REGNUM, Белый дом не имеет достаточно данных, чтобы дать чёткий ответ, что вызвало пандемию COVID-19.