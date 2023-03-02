Захарова: Лавров прибыл на заседание глав МИД G20
Нью-Дели, 2 марта 2023, 07:03 — REGNUM Руководитель МИД России Сергей Лавров приехал на заседание руководителей министерств иностранных дел «Большой двадцатки» (G20), которое проходит в индийском Дели. Об этом сообщила в своём телеграм-канале представитель российского ведомства Мария Захарова.
Она опубликовала видео, на котором запечатлено, как Лавров выходит из автомобиля и идёт к зданию, где проходит встреча. Главу МИД России поприветствовал его индийский коллега Субраманьям Джайшанкар.
Захарова также сообщила, что заседание глав МИД G20 началось минутой молчания по жертвам землетрясений в Турции.
Как сообщало ИА REGNUM, визит Лаврова в Индию был анонсирован в феврале. Ожидается, что график встреч российского министра иностранных дел будет насыщенным.