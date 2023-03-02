Нью-Дели, , 07:03 — REGNUM Руководитель МИД России Сергей Лавров приехал на заседание руководителей министерств иностранных дел «Большой двадцатки» (G20), которое проходит в индийском Дели. Об этом сообщила в своём телеграм-канале представитель российского ведомства Мария Захарова.

Сергей Лавров Mid.ru

«Сергей Лавров прибыл на проходящее в Дели заседание СМИД «двадцатки», — написала Захарова.

Она опубликовала видео, на котором запечатлено, как Лавров выходит из автомобиля и идёт к зданию, где проходит встреча. Главу МИД России поприветствовал его индийский коллега Субраманьям Джайшанкар.

Захарова также сообщила, что заседание глав МИД G20 началось минутой молчания по жертвам землетрясений в Турции.

Как сообщало ИА REGNUM, визит Лаврова в Индию был анонсирован в феврале. Ожидается, что график встреч российского министра иностранных дел будет насыщенным.