2 Марта
 
8:18

Министр армии США Кристин Вормут считает, что военный конфликт на Украине может закончиться «сам собой» в ближайшие год или два. По ее словам, боевые действия оказались более затяжными, чем ожидалось.

8:12

В ДНР за сутки от обстрелов со стороны ВСУ пострадали два мирных жителя

В Донецкой Народной Республике за прошедшие сутки от обстрелов со стороны ВСУ пострадали два мирных жителя, сообщили 2 марта в штабе территориальной обороны ДНР.

8:09

Российские военнослужащие задействовали бронепоезд «Волга» для разминирования и восстановления железной дороги в зоне СВО, информирует Минобороны РФ.

Экипаж бронированного состава проводит техническую разведку и разминирование участков местности, а также восстанавливает разрушенные дороги.

«Задачи специального поезда «Волга» — это техническая разведка железнодорожных участков, при необходимости их восстановление и сопровождение грузов. В ходе движения, если обнаруживается незначительное повреждение пути, своими силами личный состав спецпоезда в состоянии устранить выявленные разрушения и продолжить движение», — сказал начальник специального поезда.

На бронеплощадках поезда размещены вооружение, новейшая техника и укрытия для ведения огня. Комплекс вооружения позволяет личному составу действовать в самых сложных условиях.

8:06

Расчеты БПЛА Южного военного округа с самого утра выполняют учебные пуски. Фото Минобороны РФ.

8:05

Главное о специальной военной операции за 1 марта 2023 года.

  • Предотвращена попытка проведения киевским режимом массированной атаки беспилотников на объекты Крымского полуострова. Шесть украинских ударных беспилотных средств было сбито средствами ПВО. Ещё четыре украинских беспилотных летательных аппарата выведены из строя средствами радиоэлектронной борьбы. Жертв и разрушений на земле не допущено.

  • На донецком направлении в ходе активных действий подразделений и огня артиллерии «Южной» группировки войск за сутки уничтожено до 190 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, 16 автомобилей, а также гаубицы Д-20 и Д-30.

  • Пленные украинские военнослужащие рассказали о пристрастии бойцов своего подразделения к наркотикам и мародерству, скотском отношении своего командования к подчиненным.

Минобороны РФ.

8:01

ГероиZ. Дмитрий Черкашин.

8:01

После слов Зеленского о том, что США придется отправить своих детей умирать за Украину, для американцев из лидера демократического мира он превратился в психопата и опасного сумасшедшего:

  • «Зеленский говорит, что США придется отправить своих сыновей и дочерей умирать, чтобы защитить НАТО. Те, у кого в биографии есть украинский флаг, должны идти первыми»;

  • «Зеленский — тотальный социопат. К черту Зеленского. К черту Украину. После этих комментариев я официально поддерживаю Путина».

8:00

Больницы Харьковской области завалены наёмниками из Польши и с Украины

В Харькове и в окрестных населённых пунктах пациенты больниц жалуются на трупные запахи и переполненные наёмниками лечебные учреждения.

7:59

Президент США Джо Байден является человеком, «который ничего не боится». Так охарактеризовала американского лидера пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

Во время брифинга она раскритиковала вопрос о том, что Байден опасается принимать серьезные решения в отношении Китая.

«Президент не боится Китая. Вы видели президента на прошлой неделе, когда мы поехали на Украину, в Киев? Это президент, который ничего не боится», — заявила Жан-Пьер.

7:58

Поддержавших финансирование Киева американцев предложили отправить на передовую. С такой инициативой выступил бывший член палаты делегатов от штата Западная Вирджиния Деррик Эванс.

«Всех, кто проголосовал за отправку денег на Украину, их детей и внуков надо отправлять в зону боевых действий первыми», — написал он в Twitter.

7:58

Украинское контрнаступление начнется в середине апреля — экс-советник ОПУ Алексей Арестович. «У нас все готово», — сказал он и добавил, что точные сроки зависят от погоды.

7:56

Госдеп США просит Россию согласиться на продление «зерновой сделки»

Официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс обратился к руководству России с призывом согласиться на продление и даже расширение «зерновой сделки».

7:54

NYT сообщила об «усталости» американцев от поддержки Украины

В Конгрессе США сторонники военной и финансовой помощи Украине выразили опасения, что налогоплательщики устали от постоянных отправок «десятков миллиардов долларов за границу», разочаровались в президенте Джо Байдене и предстоящей выборной гонке, а значит, двухпартийная коалиция по поддержке Киева может распасться, пишет The New York Times (NYT).

7:53

Западные страны могут оказывать давление на Объединенные Арабские Эмираты с целью заставить страну приостановить экспорт в Россию некоторых категорий товаров, в том числе электронной продукции, которая якобы может использоваться в военных целях, пишет Financial Times.

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7:51

В МИД Германии готовы поддержать намерение Украины вернуть Крым

В Германии поддержат заключение мирного договора между Киевом и Москвой на тех условиях, которые выдвинет Украина. Об этом заявила министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок в эфире телеканала ARD.

7:50

«РВ»: штурмовики Су-25 на запорожском фронте атаковали колонну ВСУ

На запорожском фронте экипажи Су-25 атаковали колонну с техникой и личным составом армии Украины.

7:49

Американский ветеран рассказал о планах США по втягиванию России в войну

Американский ветеран Ноктис Дрейвен на своей странице в Twitter раскрыл планы США по дальнейшему втягиванию России в войну. Он сообщил, что Вашингтон готовит атаку под ложным флагом США, чтобы затем обвинить в этом РФ.

7:48

ВСУ теряют в Артемовске по одной-две роте в день

Военнослужащие армии Украины рассказали об обстановке в Артёмовске. На видео, которое опубликовало издание «Страна. ua», бойцы киевского режима сообщили, что ВСУ теряют при обороне города по одной-две роте в день.

7:47

В России готовятся к новым военным операциям с применением ядерного оружия

США злятся на Россию потому, что якобы по её вине теряют лидерство в мире, и поэтому готовятся к применению ядерных сил. Это вынуждает РФ готовиться к военной операции по сдерживанию американского агрессора, в том числе с помощью ядерных вооружений, сообщается в статье журнала Минобороны России «Военная мысль».

7:44

Воздушная тревога объявлена в Полтавской, Харьковской и Днепропетровской областях Украины и подконтрольной Киеву части Запорожской области.