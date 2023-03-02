Москва, 2 марта, 2023, 06:56 — ИА Регнум. Почти все известные российские артисты остались в стране, из-за спецоперации уехали единицы. Такое мнение высказал ТАСС солист группы «Любэ» народный артист РФ Николай Расторгуев.

Василий Иванов ИА REGNUM Николай Расторгуев

Он считает, что в других странах артисты из России не нужны, а потому они вернутся обратно.

«Покинули страну единицы артистов. Они все вернутся, с позором», — сказал Расторгуев.

Он подчеркнул, что не стал бы покидать свою страну, потому что здесь родился и живёт. Из России не стало уезжать большинство актёров и музыкантов, также обратил внимание лидер группы «Любэ».

Как сообщало ИА REGNUM, уехавшие из России после начала специальной военной операции известные артисты сталкиваются за границей с целым рядом проблем, от экономических до бытовых, отмечали обозреватели «Аргументов и фактов». В том числе актёрам и музыкантам не хватает денег.