Ханой, , 06:41 — REGNUM В Ханое избрали 2 марта нового президента Вьетнама. Об этом сообщил председатель Нацсобрания Выонг Динь Хюэ.

Вьетнам Иван Шилов © ИА REGNUM

«Однопалатный парламент Вьетнама избрал члена политбюро, постоянного члена секретариата центрального комитета правящей Компартии республики Во Ван Тхыонга новым президентом страны», — объявил политик.

Как сообщало ИА REGNUM, настоящей причиной отставки бывшего президента Вьетнама Нгуен Суан Фука стала его супруга Тран Тхи Нгует Тху, которая, предположительно, была замешана в мошенничестве на 170 млн долларов.