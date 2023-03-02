Ханой, 2 марта, 2023, 06:41 — ИА Регнум. В Ханое избрали 2 марта нового президента Вьетнама. Об этом сообщил председатель Нацсобрания Выонг Динь Хюэ.

Иван Шилов ИА REGNUM Вьетнам

«Однопалатный парламент Вьетнама избрал члена политбюро, постоянного члена секретариата центрального комитета правящей Компартии республики Во Ван Тхыонга новым президентом страны», — объявил политик.

Как сообщало ИА REGNUM, настоящей причиной отставки бывшего президента Вьетнама Нгуен Суан Фука стала его супруга Тран Тхи Нгует Тху, которая, предположительно, была замешана в мошенничестве на 170 млн долларов.