Обозреватель Global Times: Запад намеренно затягивает конфликт на Украине ради борьбы с Россией

Пекин, , 06:24 — REGNUM Поведение лидеров западных государств свидетельствует об их желании продолжения конфликта на Украине. К такому выводу пришёл обозреватель Global Times Марк Блэклок.

Украина Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Он считает, что западные политики готовы продолжать борьбу с Россией руками Украины и воспринимают ситуацию как «игру с нулевой суммой».

«Гибнут не их войска, не их города бомбардируются и не их мирные жители вынуждены бежать из своих домов», — говорится в статье.

Блэклок считает, что на Западе отвергли «наилучшую возможность добиться мира», которая предоставлялась в начале боевых действий. Обозреватель призвал западных лидеров снять «повязку на глазах», которая мешает им видеть истинную обстановку и является «препятствием на пути к миру».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в МИД Германии заявили о намерении поддержать заключение мирного договора между Киевом и Москвой на тех условиях, которые выдвинет Украина. Министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок заявила, что Украина сама примет решение по своему территориальному вопросу.