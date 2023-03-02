Вашингтон, 2 марта, 2023, 06:04 — ИА Регнум. Заявление президента США Джо Байдена на мероприятии по афроамериканской истории вызвало возмущение читателей The New York Post. Американцев возмутила фраза президента «Может, я и белый парень, но не дурак».

Facebook.com/joebiden Джо Байден

«Извини, Джо. Ты по-прежнему дурак», — высказался в комментариях пользователь Bobby Horton.

«Правильнее было сказать: «Может, я и белый, но я дурак». Он действительно дурак и всё перепутал», — считает The Artful Todger.

Matt Joseph считает, что этим заявлением американский лидер обесчестил страну, США «опускаются всё ниже». Dwayne Camacho заверил Байдена, что «быть белым — нормально». Jake задумался о том, что президент Штатов говорит в таком случае о чёрных и без посторонних.

CRD D назвал Байдена «одним из самых странных и пугающих президентов», Sid Hatrack — «пациентом психушки», Ling McFing — «уродом, за которого стыдно».

«Представьте себе такое заявление: «Может, я и черный, но я не дурак», — также написал один из пользователей.

Как сообщало ИА REGNUM, врач Белого дома Кевин О’Коннор после медицинского обследования американского президента Джо Байдена опубликовал заключение о его здоровье. Врачи пришли к выводу, что американский лидер в состоянии работать на своей должности.