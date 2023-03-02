Москва, 2 марта, 2023, 05:56 — ИА Регнум. Быть бдительными призывает Россия МАГАТЭ в связи с данными о хранении Украиной западных вооружений на территориях атомных электростанций. Об этом заявил ТАСС постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

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Он подчеркнул, что возможности для эффективного мониторинга у МАГАТЭ имеются, так как их сотрудники имеют доступ ко всем украинским АЭС.

При этом ещё в январе гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что инспекторы МАГАТЭ не нашли военной техники на украинских АЭС.

Как сообщало ИА REGNUM, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш считает необходимым гарантировать безопасность всех атомных электростанций в зоне специальной военной операции России по установлению мира на Украине.