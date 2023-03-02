РИА Новости: российские десантники в ходе наступления в ЛНР уничтожили группу пехоты ВСУ

Луганск, , 05:44 — REGNUM Десантники ВС РФ на одном из участков фронта в Луганской Народной Республике начали наступление и в ходе атаки парашютно-десантная рота уничтожила десять военнослужащих ВСУ. Об этом РИА Новости рассказал командир бронегруппы с позывным Двенадцатый.

Освобожденные территории СВО Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«В ходе наступления обнаружили группу пехоты противника, поступила команда о её уничтожении», — пояснил Двенадцатый.

По словам командира, время от момента получения команды до открытия огня занимает не более трех-четырех минут. Бойцы работали с 30-миллиметровой автоматической пушкой и 100-миллиметровым орудием.

Двенадцатый пояснил, что пехота идёт в наступление, занимает рубежи противника и начинает окапываться для отражения атак. Задача бронегруппы заключается в подавлении противника огнём.

Как сообщало ИА REGNUM, бывший внештатный советник офиса украинского лидера Владимира Зеленского Алексей Арестович сделал очередное предсказание. На этот раз о сроках наступления киевской армии в зоне спецоперации.