Рубцовск, Алтайский край, 2 марта, 2023, 05:39 — ИА Регнум. В Рубцовском районе Алтайского края произошло ДТП на трассе А-322. Рейсовый автобус, следовавший по маршруту Новосибирск — Семипалатинск, столкнулся с грузовым автомобилем, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 2 марта в пресс-службе управления МЧС по региону.

40.mchs.gov.ru Под Калугой междугородный автобус попал в ДТП

По данным правоохранителей, в аварии погибли два человека, пять пассажиров пострадали. Трое госпитализированы с травмами.

В МЧС призвали воздерживаться от поездок в условиях непогоды и быть осторожными на дорогах.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 марта попал в ДТП в Нижегородской области автобус, следовавший из Москвы в Чебоксары. Он столкнулся с грузовиком, в аварии пострадали пять пассажиров.