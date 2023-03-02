Киев, 2 марта 2023, 05:22 — REGNUM Бывший внештатный советник офиса украинского лидера Владимира Зеленского Алексей Арестович сделал очередное предсказание. На этот раз о сроках наступления киевской армии в зоне спецоперации.

Алексей Арестович
Алексей Арестович
Kozubenko

По информации украинского агентства «Страна. ua», Арестович спрогнозировал начало контрнаступления на середину апреля, всё зависит от погодных условий.

«У нас все готово, но точные сроки зависят от погоды», — сказал Алексей Арестович.

Как сообщало ИА REGNUM, для Украины появилась новая угроза: потерять время в случае выбора ложного пути развития, написал Арестович в своём телеграм-канале.