Арестович: контрнаступление ВСУ начнётся в середине апреля
Киев, 2 марта 2023, 05:22 — REGNUM Бывший внештатный советник офиса украинского лидера Владимира Зеленского Алексей Арестович сделал очередное предсказание. На этот раз о сроках наступления киевской армии в зоне спецоперации.
По информации украинского агентства «Страна. ua», Арестович спрогнозировал начало контрнаступления на середину апреля, всё зависит от погодных условий.
«У нас все готово, но точные сроки зависят от погоды», — сказал Алексей Арестович.
Как сообщало ИА REGNUM, для Украины появилась новая угроза: потерять время в случае выбора ложного пути развития, написал Арестович в своём телеграм-канале.