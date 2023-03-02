Киев, 2 марта, 2023, 05:22 — ИА Регнум. Бывший внештатный советник офиса украинского лидера Владимира Зеленского Алексей Арестович сделал очередное предсказание. На этот раз о сроках наступления киевской армии в зоне спецоперации.

Kozubenko Алексей Арестович

По информации украинского агентства «Страна. ua», Арестович спрогнозировал начало контрнаступления на середину апреля, всё зависит от погодных условий.

«У нас всё готово, но точные сроки зависят от погоды», — сказал Алексей Арестович.

Как сообщало ИА REGNUM, для Украины появилась новая угроза: потерять время в случае выбора ложного пути развития, написал Арестович в своём телеграм-канале.