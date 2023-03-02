В Приморье поймали тигра, загрызшего собак и державшего в страхе жителей нескольких сёл

Владивосток, , 05:10 — REGNUM В Пожарском районе Приморского края специалисты охотнадзора в ночь на 2 марта поймали амурского тигра, нападавшего на собак. Зверя могут отправить в реабилитационный центр. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Тигрица с тигренком Центр «Амурский тигр»

Хищник два года держал в страхе жителей нескольких сёл, расположенных на стыке границ трех муниципалитетов на севере Приморья. По информации местных соцсетей, этот хищник накануне съел в одном из сёл дворовую собаку.

Тигр попал в ловушку в районе села Знаменка, которое он регулярно посещал и нападал там на собак. Его долго не удавалось поймать, в том числе потому, что местные жители не сразу прислушались к просьбам убирать собак с улицы в ночное время.

По словам специалистов, тигр выглядит упитанным и видимых травм не имеет.

Отмечается, что из примерно 600 амурских тигров, обитающих в Приморье, конфликтные ситуации создают всего около 2% популяции.

Как сообщало ИА REGNUM, охотник лишился руки в результате нападения краснокнижного амурского тигра в Хабаровском крае.