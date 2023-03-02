РИА Новости: внешний госдолг России впервые за три года сократился до 4,039 трлн рублей

Москва, , 04:49 — REGNUM Объём внешнего госдолга России в 2022 году уменьшился впервые за три года, составив 4,039 трлн рублей.

Россия Иван Шилов © ИА REGNUM

По итогам 2019 года госдолг составлял 3,395 трлн рублей, 2020 года — 4,189, в 2021 году — 4,435 трлн рублей.

По информации РИА Новости, объём общего госдолга в 2022 году составил 22,82 трлн рублей, а его доля относительно ВВП упала на один процентный пункт до 17,1%.

При этом объём внутреннего госдолга по итогам года составил 18,78 млрд рублей, объём внешнего госдолга — 4 038,6 млрд рублей.

По словам аудиторов Счетной палаты, все «показатели соответствуют норме».

С учетом резервов госдолг находится на безопасном уровне, его соотношение к ВВП является наименьшим среди всех стран-членов G20.

Как сообщало ИА REGNUM, в Германии с начала 2021 года госдолг вырос в десять раз, с 4 до 40 млрд евро.