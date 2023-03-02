TV2: в Дании преподавателя из России защитили от травли украинцев

Хельсингер, , 04:42 — REGNUM В одной из школ Дании в городе Хельсингере учительницу с русскими корнями травили за национальность украинские дети. Ученики срывали занятия, пели на уроках гимн Украины и писали в адрес педагога оскорбления на украинском языке, сообщил телеканал TV2.

Украинцы (сс) Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Poland

Об инциденте узнала преподавательница-датчанка, она рассказала о ситуации руководству школы. Завуч потребовала от учеников прекратить травлю, но после этого начали возмущаться родители детей украинской национальности. Они потребовали уволить русскую учительницу и назвали «неуважением ко всем украинцам» её преподавание в школе.

Нападки продолжались несмотря на то, что женщина живёт в Дании уже 30 лет. Взрослые украинцы забегали во время её уроков в класс и вешали там флаг своей страны, а дети утверждали, что работа такой учительницы свидетельствует о поддержке школой России. Матери украинских детей заявили, что ученики не будут посещать занятия до увольнения педагога.

«Но в Дании так не поступаем. Мы не увольняем людей по национальному признаку», — защитил учительницу мэр Хельсингера Бенедикте Кьер.

Как сообщало ИА REGNUM, в Генеральной прокуратуре Российской Федерации предложили ужесточить наказание за проявление русофобии в странах Запада. Об этом заявил начальник управления по надзору за исполнением законов о федеральной безопасности, межнациональных отношениях, противодействии экстремизму и терроризму Генпрокуратуры Юрий Хохлов.