РИА Новости: предсказавшего России «мегаземлетрясение» сейсмолога Хугербитса назвали прорицателем

Москва, , 04:31 — REGNUM Нидерландского сейсмолога, который предсказал России, а именно Камчатскому краю «опустошительное землетрясение», Фрэнка Хугербитса директор Института теории прогноза землетрясений и математической геофизики РАН Пётр Шебалин назвал прорицателем.

Землетрясение Иван Шилов (с) ИА REGNUM

На просьбу РИА Новости прокомментировать прогноз Хугербитса о предстоящем «мегаземлетрясении» Шебалин заявил, что не может ничего сказать о заявлении «прорицателя».

Как сообщало ИА REGNUM, сейсмолог Хугербитс предупредил, что в начале марта на Камчатке и в районе Курильских островов ожидаются очень мощные подземные толчки магнитудой более 7 или 8.