Предсказавшего России «мегаземлетрясение» сейсмолога назвали прорицателем
Москва, 2 марта 2023, 04:31 — REGNUM Нидерландского сейсмолога, который предсказал России, а именно Камчатскому краю «опустошительное землетрясение», Фрэнка Хугербитса директор Института теории прогноза землетрясений и математической геофизики РАН Пётр Шебалин назвал прорицателем.
На просьбу РИА Новости прокомментировать прогноз Хугербитса о предстоящем «мегаземлетрясении» Шебалин заявил, что не может ничего сказать о заявлении «прорицателя».
Как сообщало ИА REGNUM, сейсмолог Хугербитс предупредил, что в начале марта на Камчатке и в районе Курильских островов ожидаются очень мощные подземные толчки магнитудой более 7 или 8.