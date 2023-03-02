Москва, 2 марта, 2023, 04:31 — ИА Регнум. Нидерландского сейсмолога, который предсказал России, а именно Камчатскому краю, «опустошительное землетрясение», Фрэнка Хугербитса директор Института теории прогноза землетрясений и математической геофизики РАН Пётр Шебалин назвал прорицателем.

Иван Шилов ИА REGNUM Землетрясение

На просьбу РИА Новости прокомментировать прогноз Хугербитса о предстоящем «мегаземлетрясении» Шебалин заявил, что не может ничего сказать о заявлении «прорицателя».

Как сообщало ИА REGNUM, сейсмолог Хугербитс предупредил, что в начале марта на Камчатке и в районе Курильских островов ожидаются очень мощные подземные толчки магнитудой более 7 или 8.