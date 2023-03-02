Глава Роспотребнадзора Попова: риски распространения холеры в России есть, но минимальные

Москва, , 04:33 — REGNUM Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что в России риски распространения холеры есть, но они минимальны.

Холера. Обложка журнала Le Petite Journal от 1 декабря 1912

«В 2023 году случаев заболевания на территории страны выявлено не было. Мы делаем всё, чтобы их не допустить», — заявила РИА Новости Анна Попова.

Отмечается, что в России созданы запасы эффективной отечественной вакцины.

Как сообщало ИА REGNUM, африканскую страну Малави поразила самая сильная за последние 20 лет вспышка холеры.