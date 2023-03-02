Вашингтон, 2 марта, 2023, 04:20 — ИА Регнум. Обозреватель портала American Thinker Андреа Видбург считает, что США должны признать: на стороне России в конфликте с Украиной практически всё Южное полушарие.

Иван Шилов ИА REGNUM СВО

Журналист заявила, что Европа, которая «издавна боится русских», и Штаты, которые «питают склонность к аутсайдерам», сразу оказали мощную поддержку Киеву. При этом «глобальный Юг» совершил выбор в пользу России.

«На стороне президента РФ Владимира Путина не только Китай, а почти все страны в этой части мира», — пишет издание.

Обозреватель объяснила такой выбор тем, что Запад уже давно подорвал доверие к себе в глазах лидеров этих стран.

Андреа Видбург акцентировала, что Россия создала на Юге новые возможности, которые отодвинули Запад на второй план.

Как сообщало ИА REGNUM, Украина не является членом НАТО, а потому непонятно намерение украинского лидера Владимира Зеленского привлечь американцев к защите границ страны. Такое мнение высказала в своём аккаунте Twitter депутат Конгресса США Марджори Тейлор Грин.