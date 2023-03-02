«Военная мысль»: Минобороны России готово применить ядерное оружие для защиты от США

Москва, , 04:17 — REGNUM США злятся на Россию потому, что якобы по её вине теряют лидерство в мире, и поэтому готовятся к применению ядерных сил. Это вынуждает РФ готовиться к военной операции по сдерживанию американского агрессора, в том числе с помощью ядерных вооружений, сообщается в статье журнала Минобороны России «Военная мысль».

Ядерное оружие Mil.ru

Предпринимаемые в стране меры должны стать ответом США, которые готовятся к нейтрализации российских ядерных сил и систем мощным ударом. Фактически американские власти намерены уничтожить РФ ядерным ударом, отмечает издание.

В ответ военные эксперты России разрабатывают план операции по сдерживанию агрессии США. Рассматриваемые меры «предполагают применение современных стратегических наступательных и оборонительных, ядерных и неядерных вооружений с учетом новейших военных технологий».

Как сообщало ИА REGNUM, вероятность применения Россией тактического ядерного оружия на Украине администрация США считает низкой. Об этом заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.