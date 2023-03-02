Москва, 2 марта, 2023, 03:59 — ИА Регнум. Москва ожидает запланированной на 7 февраля, но не состоявшейся ротации специалистов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на Запорожской АЭС (ЗАЭС). Об этом сообщил ТАСС постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

Министерство обороны Российской Федерации Запорожская АЭС

«Ротация специалистов, которая осуществляется в плановом порядке раз в месяц, непомерно задержалась. Причем не по российской вине. Ожидаем, что замена экспертов агентства на ЗАЭС состоится в самое ближайшее время, буквально со дня на день», — сказал Ульянов.

Постпред добавил, что Минобороны России сделало всё от него зависящее, а также выразил надежду, что со стороны других участников процесса, включая Украину и ООН, новых проблем не будет.

Как сообщало ИА REGNUM, западные спецслужбы продолжают препятствовать ротации представителей Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на Запорожской АЭС, заявил 1 марта председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.