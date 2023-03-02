Минск, 2 марта, 2023, 03:37 — ИА Регнум. Правительство Белоруссии поручило минфину провести переговоры и подписать с Россией проект протокола о кредите на строительство БелАЭС. Об этом сообщается на национальном правовом интернет-портале.

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Согласно постановлению, планируется временно применять протокол с 11-го дня после его подписания до вступления в силу.

Отмечается, что Россия продлила на год начало погашения Белоруссией кредита на постройку АЭС. Таким образом, кредит используется в 2011–2023 годах, а погашение начинается через шесть месяцев с даты ввода в эксплуатацию объекта, но не позднее 1 апреля 2024 года.

Как сообщало ИА REGNUM, Белорусская АЭС расположена в районе города Островец. БелАЭС состоит из двух энергоблоков мощностью 1 200 МВт каждый. В 2021 году ввели в промышленную эксплуатацию первый энергоблок.