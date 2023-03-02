Артемовск, 2 марта 2023, 03:29 — REGNUM О мятеже в подразделениях украинской армии, которые находятся в Артёмовске, рассказал в своём телеграм-канале хакер Джокер ДНР. Он ссылается на собственные источники в Службе безопасности Украины.

Бахмут (Артемовск)
Бахмут (Артемовск)
Иван Шилов (с) ИА REGNUM

По его информации, военные намерены покинуть город вопреки распоряжению президента Владимира Зеленского. Своё решение украинские солдаты объяснили нежеланием погибать и тотальными потерями в рядах ВСУ в Артёмовске. Эта позиция военнослужащих коллективная, она поддержана большинством.

«Получился вооруженный мятеж, но жизнь дороже и прямо сейчас они думают, как сбежать из закрывающегося котла», — написал Джокер ДНР.

По его данным, Зеленский пришёл в ярость, узнав об этом, и требует пресечь неповиновение.

Как сообщало ИА REGNUM, военнослужащие армии Украины рассказали, что ВСУ теряют при обороне Артёмовска по одной-две роте в день. За неделю погибает батальон. Военные просят разрешения на отступление.