ДНР, 2 марта, 2023, 03:29 — ИА Регнум. О мятеже в подразделениях украинской армии, которые находятся в Артёмовске, рассказал в своём телеграм-канале хакер Джокер ДНР. Он ссылается на собственные источники в Службе безопасности Украины.

Иван Шилов ИА REGNUM Бахмут (Артемовск)

По его информации, военные намерены покинуть город вопреки распоряжению президента Владимира Зеленского. Своё решение украинские солдаты объяснили нежеланием погибать и тотальными потерями в рядах ВСУ в Артёмовске. Эта позиция военнослужащих коллективная, она поддержана большинством.

«Получился вооруженный мятеж, но жизнь дороже и прямо сейчас они думают, как сбежать из закрывающегося котла», — написал Джокер ДНР.

По его данным, Зеленский пришёл в ярость, узнав об этом, и требует пресечь неповиновение.

Как сообщало ИА REGNUM, военнослужащие армии Украины рассказали, что ВСУ теряют при обороне Артёмовска по одной-две роте в день. За неделю погибает батальон. Военные просят разрешения на отступление.