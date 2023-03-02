FT: Запад призвал ОАЭ прекратить поставлять в РФ электронику для военных целей

Лондон, , 03:22 — REGNUM Западные страны могут оказывать давление на Объединенные Арабские Эмираты с целью заставить страну приостановить экспорт в Россию некоторых категорий товаров, в том числе электронной продукции, которая якобы может использоваться в военных целях. Об этом пишет Financial Times.

ОАЭ Анна Рыжкова (с) ИА REGNUM

«Союзники Украины посетили страну Персидского залива, чтобы выразить обеспокоенность после скачка экспорта важнейших товаров», — написала газета.

По словам автора, в последнее время в Эмиратах побывали представители США, Евросоюза и Британии. У всех есть подозрение, что государство используется в обход западных санкций.

Как сообщало ИА REGNUM, рекордного значения в $9 млрд достиг в 2022 году товарооборот между Россией и ОАЭ, сообщил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.