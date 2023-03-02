Вашингтон, , 03:07 — REGNUM Обойти санкции Запада и продолжить торговлю нефтью России помогут «таинственные танкеры». Об этом со ссылкой на источники сообщил телеканал CNN.

Бриг «Россия» Дарья Драй © ИА REGNUM

В мире насчитали уже 600 судов «теневого» флота. Предполагается, что они были массово скуплены на вторичном рынке в 2022 году, но не уточняется, кто конкретно является их владельцем.

Танкеры должны, по мнению источников, помочь России сбывать нефть на азиатские рынки, так как европейским транспортным компаниям запрещено работать с российским сырьём.

Размеры «теневого» флота, по информации телеканала, продолжают расти.

Как сообщало ИА REGNUM, несмотря на введение с 5 декабря потолка цен на российскую нефть ($60 за баррель), Россия не менее чем четыре недели продавала чёрное золото по средней цене $74 за баррель, писал Bloomberg.