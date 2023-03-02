Секретарь Совбеза России Патрушев обсудил с кубинскими лидерами стратегическое сотрудничество

Гавана, , 03:12 — REGNUM Отношения между Кубой и Россией будут становиться крепче. Шаги для достижения этой цели накануне обсудили в Гаване, с визитом в городе находился секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев, сообщили в пресс-службе Совбеза.

Николай Патрушев Иван Шилов © ИА REGNUM

Он встретился с президентом Кубы Мигелем Диас-Канелем и лидером Кубинской революции Раулем Кастро. Беседа шла о приоритетах сотрудничества и намерении углублять отношения между Кубой и РФ. Одной из тем встречи были международные вызовы.

На Кубе Патрушев находится с рабочим визитом. Главной целью его поездки называются вопросы обеспечения безопасности.

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале на Кубу из России отправили 25 тыс. тонн пшеницы. Зерно поступило безвозмездно в качестве гуманитарной помощи.