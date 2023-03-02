Глава МИД Ирана: Украина не представила доказательств поставок иранских беспилотников в Россию

Тегеран, , 02:59 — REGNUM В Иране не получали от Украины никаких документов, которые бы подтверждали поставки иранских дронов России. Об этом заявил CNN министр иностранных дел страны Хосейн Амир Абдоллахиан.

Хосейн Амир Абдоллахиан En.mfa.ir

Фотографии, ранее представленные Киевом, никак не связаны с Ираном, подчеркнул он. Глава МИД также отметил, что уже в течение четырёх месяцев в стране ждут второй раунд переговоров по этой теме и отправку документов, которые можно было бы рассматривать как доказательства.

«Украинская команда всё время говорит, что через две недели, скоро, но ничего не происходит», — прокомментировал Абдоллахиан фотографии якобы иранских БПЛА на Украине. В подтверждение своих слов о том, что дроны не имеют отношения к Ирану, он сослался на мнения экспертов.

Как сообщало ИА REGNUM, представители Ирана проводили с украинскими властями экспертную встречу на эту тему в ноябре 2022 года. Ранее безосновательными назвали обвинения Киева в использовании российскими военными иранских беспилотников в МИД РФ.