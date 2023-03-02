Украина не представила доказательств поставок иранских БПЛА в Россию
Тегеран, 2 марта 2023, 02:59 — REGNUM В Иране не получали от Украины никаких документов, которые бы подтверждали поставки иранских дронов России. Об этом заявил CNN министр иностранных дел страны Хосейн Амир Абдоллахиан.
Фотографии, ранее представленные Киевом, никак не связаны с Ираном, подчеркнул он. Глава МИД также отметил, что уже в течение четырёх месяцев в стране ждут второй раунд переговоров по этой теме и отправку документов, которые можно было бы рассматривать как доказательства.
Как сообщало ИА REGNUM, представители Ирана проводили с украинскими властями экспертную встречу на эту тему в ноябре 2022 года. Ранее безосновательными назвали обвинения Киева в использовании российскими военными иранских беспилотников в МИД РФ.