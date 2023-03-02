Вашингтон, 2 марта 2023, 03:03 — REGNUM Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер на брифинге с журналистами охарактеризовала американского лидера Джо Байдена как президента, «который ничего не боится».

Джо Байден спускается по трапу самолета
Джо Байден спускается по трапу самолета
(сс) The White House

Вопрос касался нерешительных действий США по отношению к Китаю.

«Почему президент боится Китая?» — спросил у Жан-Пьер корреспондент телеканала Fox News.

«Президент не боится Китая. Вы видели президента на прошлой неделе, когда мы поехали на Украину, поехали в Киев? Это президент, который ничего не боится», — ответила она.

Пресс-секретарь пояснила, что это была историческая поездка, которую многие назвали отважным шагом.

«Речь идет о президенте, который не боится направиться в зону военных действий. Нет ничего, чего боится этот президент. Это опытный президент, он понимает, как действовать во внешней политике, с иностранными лидерами», — заверила Карин Жан-Пьер.

Как сообщало ИА REGNUM, жители США видят Дональда Трампа единственным достойным соперником действующему президенту Джо Байдену на выборах 2024 года.