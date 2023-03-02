Вашингтон, 2 марта, 2023, 03:03 — ИА Регнум. Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер на брифинге с журналистами охарактеризовала американского лидера Джо Байдена как президента, «который ничего не боится».

(сс) The White House Джо Байден спускается по трапу самолета

Вопрос касался нерешительных действий США по отношению к Китаю.

«Почему президент боится Китая?» — спросил у Жан-Пьер корреспондент телеканала Fox News.

«Президент не боится Китая. Вы видели президента на прошлой неделе, когда мы поехали на Украину, поехали в Киев? Это президент, который ничего не боится», — ответила она.

Пресс-секретарь пояснила, что это была историческая поездка, которую многие назвали отважным шагом.

«Речь идет о президенте, который не боится направиться в зону военных действий. Нет ничего, чего боится этот президент. Это опытный президент, он понимает, как действовать во внешней политике, с иностранными лидерами», — заверила Карин Жан-Пьер.

Как сообщало ИА REGNUM, жители США видят Дональда Трампа единственным достойным соперником действующему президенту Джо Байдену на выборах 2024 года.