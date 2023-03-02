Остров Итуруп, Сахалинская область, , 02:38 — REGNUM Землетрясение магнитудой 5,0 произошло 2 марта в акватории Тихого океана у Курильских островов, сообщили РИА Новости специалисты Единой геофизической службы РАН.

Южные Курилы Андрей Шапран © ИА REGNUM

Отмечается, что землетрясение магнитудой 5,0 произошло в 6:29 (22:29 мск 1 марта). Эпицентр находился в 183 км юго-восточнее курильского острова Итуруп. Очаг землетрясения был на глубине 33 км.

Информации об ощутимости подземных толчков, а также о жертвах и разрушениях, не поступало.

Как сообщало ИА REGNUM, нидерландский сейсмолог, который предсказал землетрясение в Турции, теперь предостерегает Россию, а именно Камчатский край. По мнению Фрэнка Хугербитса, полуостров ждёт «опустошительное землетрясение».