Днепропетровск, Украина, , 02:37 — REGNUM Сирены заработали в Харьковской, Полтавской, Днепропетровской и Сумской областях Украины. О воздушной тревоге сообщило министерство цифровой трансформации страны.

Воздушная тревога Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Также предупреждены о необходимости оставаться в укрытиях жители подконтрольной Киеву части Запорожской области. В Полтавской и Сумской областях воздушную тревогу объявляли около 3:30 по местному времени и отменили через полчаса.

Как сообщало ИА REGNUM, вечером 25 февраля воздушную тревогу объявляли на всей территории Украины, в том числе в Киеве.