Донецк, , 02:23 — REGNUM Украинские военные за минувшие сутки 30 раз обстреляли территорию ДНР, выпустив 178 снарядов. Об этом сообщило в телеграм-канале представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

ВСУ (сс) Ministry of Defense of Ukraine

На донецком направлении ВФУ совершили 13 обстрелов из РСЗО, артиллерии 155 мм. На горловском — 14 обстрелов. На ясиноватском — два обстрела из РСЗО. На волновахском — один обстрел из артиллерии 155 мм.

Под огнем противника оказались районы восьми населенных пунктов ДНР: Горловка, Пантелеймоновка, Широкая Балка, Ясиноватский район, Донецк, Макеевка, Александровка, Владимировка.

Днём ранее ВСУ стреляли 22 раза по Донецкой Народной Республике.

Как сообщало ИА REGNUM, до 85 военных украинских вооружённых формирований уничтожили за сутки на херсонском направлении подразделения Вооружённых сил РФ.