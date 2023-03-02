Глава МИД ФРГ Бербок: Украина решит сама, будет ли включать возвращение Крыма в мирный договор

Берлин, , 02:19 — REGNUM В Германии поддержат заключение мирного договора между Киевом и Москвой на тех условиях, которые выдвинет Украина. Об этом заявила министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок в эфире телеканала ARD.

Анналена Бербок Olaf Kosinsky

Она напомнила, что, по утверждению президента Владимира Зеленского Крым принадлежит Украине.

«Мы поддерживаем Украину в её правах на самооборону. Ни германский министр иностранных дел, ни федеральный канцлер не будут говорить, что ей делать со своей страной», — заявила Бербок.

Так она ответила на вопрос о том, подразумевается ли возвращение Крыма Украине под утверждением «Украина должна победить», которое глава МИД ФРГ сделала ранее. Бербок подчеркнула, что Украина сама решит свой территориальный вопрос и выдвинет условия для заключения мирного договора.

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2022 года Бербок выступала против прекращения огня на Украине на российских условиях. Такой вариант не положил бы конец «ужасу для народа Украины, а наоборот», отмечала она.