Политик Эванс предложил отправить на передовую СВО американских сторонников оказания помощи Киеву

Вашингтон, , 02:11 — REGNUM Бывший член Палаты делегатов от Западной Вирджинии, политик Деррик Эванс предложил отправить на Украину тех американцев, которые поддерживают помощь Киеву.

ВСУ Иван Шилов (с) ИА REGNUM

В соцсетях он написал, что в первую очередь на войну должны поехать те, кто поддержал отправку денег киевской армии. После этого в зону спецоперации должны поехать дети и внуки этих сторонников.

По разным прогнозам американцев, конфликт на Украине ещё будет продолжаться до двух лет.

Как сообщало ИА REGNUM, ветеран Ноктис Дрейвен на своей странице в Twitter раскрыл планы США по дальнейшему втягиванию России в войну. Он считает, что Вашингтон готовит атаку под ложным флагом США, чтобы затем обвинить в этом РФ.