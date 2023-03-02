La Nacion: в Аргентине пожар на АЭС оставил без электричества 20 млн человек

Буэнос-Айрес, , 01:52 — REGNUM Пожар на атомной электростанции «Атуча I» в Аргентине привёл к сбою работы объекта и повреждению линий электропердачи. Из-за ЧП было остановлено электроснабжение почти 20 млн жителей страны, сообщила газета La Nacion.

АЭС «Атуча» Watsonpatricio

Отключения зафиксированы в провинциях Санта-Фе, Кордова, Мендоса, Сан-Хуан, а также на северо-западе Аргентины. Без света остаются порядка шести миллионов жилых домов. АЭС временно не работает из соображений безопасности.

«Около 40% потребителей по всей стране остались без света, это эквивалентно 20 миллионам человек», — сообщило издание.

ЧП случилось на фоне сильной жары в Аргентине, в некоторых регионах столбик термометра приблизился к 40 градусам.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 февраля около 85 тысяч домов и предприятий в районе американского города Лос-Анджелеса (штат Калифорния) остались без электричества из-за порывистого ветра, снега, града и ливней.