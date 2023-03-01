Таллин, 2 марта, 2023, 01:34 — ИА Регнум. Предложение министерства обороны Эстонии и военного музея страны демонстрировать в городах подбитый российский танк Т-72 было воспринято сдержанно и без энтузиазма. В нескольких эстонских населённых пунктах заявили о неготовности к прибытию такого экспоната, сообщил портал эстонского государственного телерадиовещания ERR.

Василий Иванов ИА REGNUM Т-72 АГ

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В Таллине на площади Свободы танк будут демонстировать до 2 марта, а затем намерены отправить его в другие города.

«Сразу несколько городов сомневаются, что готовы к прибытию резонансного экспоната», — подчеркнуло эстонское СМИ.

В Раквере объяснили нежелание принять танк предвыборной кампанией, в Нарве мэр считает момент неподходящим для подобных демонстраций, в Йыхви попросили дать время для принятия решения. Министр обороны Эстонии Ханно Певкур заявил о намерении продолжать обсуждение планов демонстрации танка с руководством городов страны.

Как сообщало ИА REGNUM, в Берлине акция возле российского танка T-72 пошла не по плану: немцы стали приносить к нему цветы и говорить о поддержке России.