Вашингтон, 2 марта, 2023, 01:22 — ИА Регнум. Вашингтон готовится к введению санкций против Китая, если страна начнёт оказывать помощь России в спецоперации. Для этого США выясняют позицию союзников, написало агентство Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай

Переговоры ведутся в основном со странами G7. Источники издания не говорят о каких-то конкретных антикитайских санкциях.

Пока Штаты обладают лишь «скудными разведданными» о намерении Китая оказать помощь России в спецоперации.

Как сообщало ИА REGNUM, Украина не является членом альянса НАТО, а потому непонятно намерение украинского лидера Владимира Зеленского привлечь американцев к защите границ страны. Такое мнение высказала в своём аккаунте Twitter депутат Конгресса США Марджори Тейлор Грин.