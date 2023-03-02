«Страна. ua»: украинские военные угрожают молодёжи Артёмовска принудительной мобилизацией

Киев, , 01:13 — REGNUM В Артёмовске молодым парням обещают уважение и статус в армии в случае, если они добровольно мобилизуются в ВСУ. Соответствующий призыв, нацеленный на молодёжь, распространяют в городе украинские военные, сообщило издание «Страна. ua».

Бахмут (Артемовск) Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Тебя всё равно мобилизуют, даже насильно, если будет нужно. Просто будешь чистить картошку», — убеждают агитаторы.

Они заверяют, что молодые люди смогут сами выбрать, на каких позициях воевать, если станут добровольцами. Их уверяют, что возможно быть оператором дрона или наводчиком, управлять западной техникой, в том числе танками Abrams и Leopard, зенитными установками Patriot и РСЗО HIMARS.

«Можешь быть уважаемым человеком в этой жизни», — говорит украинский военный на видео с призывом, обращённым к молодёжи Артёмовска.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 марта советник временно исполняющего обязанности главы Донецкой Народной Республики Игорь Кимаковский заявил, что Киев лишился около 70% опытных военных в боях в районе Артёмовска. Личный состав ВСУ выведен на доукомплектование.