«РВ»: штурмовики Су-25 на запорожском фронте атаковали колонну ВСУ
Мелитополь, 2 марта 2023, 01:05 — REGNUM На запорожском фронте экипажи Су-25 атаковали колону с техникой и личным составом армии Украины. Об этом сообщила «Русская весна».
Передвижение вражеского подразделения засекли разведчики 42-й дивизии ВС России. Координаты были переданы штурмовикам Су-25.
Авиация и артиллерия нанесли удары по колоне ВСУ.
Как сообщало ИА REGNUM, российские военкоры рассказали об атаке целей противника в Кременчуге Полтавской области «странными объектами».